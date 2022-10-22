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Второй эшелон с мобилизованными отправили в зону СВО из Новосибирска

Сегодня, 05:39
Фото: тг-канал Анатолия Локтя
Бойцы будут проходить слаживание в частях регулярной армии
Прошедшие подготовку мобилизованные сибиряки отправили в зону военной спецоперации. Мэр Новосибирска пожелал им скорейшего возвращения домой

Рано утром в субботу, 22 октября, с вокзала "Новосибирск-Главный" на запад ушел второй железнодорожный состав с призванными в ходе частичной мобилизации жителями сибирских регионов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава муниципалитета заверил, что власти окажут необходимую поддержку семьям солдат и пожелал им успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой.

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Первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправлена в зону проведения специальной военной операции. В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт.

Как рассказывали в пресс-службе Минобороны РФ, сибирские военнослужащие отправятся в тыловые районы проведения спецоперации, где будут и дальше проходить боевую подготовку, а затем начнут выполнение поставленных боевых задач.

 

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