Рано утром в субботу, 22 октября, с вокзала "Новосибирск-Главный" на запад ушел второй железнодорожный состав с призванными в ходе частичной мобилизации жителями сибирских регионов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава муниципалитета заверил, что власти окажут необходимую поддержку семьям солдат и пожелал им успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой.