Рано утром в субботу, 22 октября, с вокзала "Новосибирск-Главный" на запад ушел второй железнодорожный состав с призванными в ходе частичной мобилизации жителями сибирских регионов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава муниципалитета заверил, что власти окажут необходимую поддержку семьям солдат и пожелал им успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой.
Первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправлена в зону проведения специальной военной операции. В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт.
Как рассказывали в пресс-службе Минобороны РФ, сибирские военнослужащие отправятся в тыловые районы проведения спецоперации, где будут и дальше проходить боевую подготовку, а затем начнут выполнение поставленных боевых задач.