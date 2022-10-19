В ходе прямого эфира в официальном аккаунте регионального правительства во "ВКонтакте" 19 октября губернатор призвал родственников попавших под мобилизацию и самих мобилизованных "не паниковать", если они считают, что их призвали незаконно. С жалобами можно обращаться в комиссию, звонить по "горячему телефону" в Новосибирске 231-06-88, либо оставлять сообщения на портале "Объясняем.рф".