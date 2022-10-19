Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал, что в ходе частичной мобилизации в регионе были допущены ошибки. Речь идет о призыве на военную службу людей из запаса, хотя у них были законные права на отсрочку.
По словам Травникова, военкоматы руководствовались "устаревшей мобилизационной базой", которая не соответствует реальности. Такую ситуацию глава региона назвал "системной недоработкой" военных комиссаров и отметил, что для исправления подобных ситуаций создана специальная комиссия, которая работает на базе НВВКУ.
В ходе прямого эфира в официальном аккаунте регионального правительства во "ВКонтакте" 19 октября губернатор призвал родственников попавших под мобилизацию и самих мобилизованных "не паниковать", если они считают, что их призвали незаконно. С жалобами можно обращаться в комиссию, звонить по "горячему телефону" в Новосибирске 231-06-88, либо оставлять сообщения на портале "Объясняем.рф".