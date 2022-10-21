Первые эшелоны из Новосибирской области ушли на фронт

Еще вчера на территории НВВКУ, где расположен лагерь военнослужащих, прошел торжественный митинг в честь отправки мобилизованных в зону СВО.
Глава региона обратился к сибирякам и рассказал, что сегодня утром бойцы отправились на фронт для дальнейшей подготовки и боевого слаживания.
«Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области. В добрый путь!», - подчеркнул губернатор Травников.
Напомним, что на странице министерства обороны РФ в соцсетях опубликовано видео подготовки жителей Новосибирской и Оренбуржской областей, призванных в рамках частичной мобилизации. Что еще делают мобилизованные - читайте в материале.