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Первые эшелоны из Новосибирской области ушли на фронт

Сегодня, 01:35
Фото: atas.info
Военные продолжат подготовку и дальше
В пятницу, 21 октября первые эшелоны отправились на фронт из Новосибирской области, о чем сообщил губернатор Андрей Травников в своем тг-канале.

Еще вчера на территории НВВКУ, где расположен лагерь военнослужащих, прошел торжественный митинг в честь отправки мобилизованных в зону СВО.

Глава региона обратился к сибирякам и рассказал, что сегодня утром бойцы отправились на фронт для дальнейшей подготовки и боевого слаживания.

«Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области. В добрый путь!», - подчеркнул губернатор Травников.

Напомним, что на странице министерства обороны РФ в соцсетях опубликовано видео подготовки жителей Новосибирской и Оренбуржской областей, призванных в рамках частичной мобилизации. Что еще делают мобилизованные - читайте в материале

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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