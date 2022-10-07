Второй за неделю труп был найден на территории Новосибирского высшего военного командного училища, куда отправляют мобилизованных со всей Сибири. Возраст погибшего и причина гибели пока неизвестны, но предварительно утверждают, что это произошло в результате насильственных действий криминального характера.
В настоящее время в обстоятельствах смерти второго погибшего разбираются правоохранительные органы.
Напомним, что до этого в НВВКУ умер 35-летний мобилизованный Александр Колтун. По словам его матери, мужчина 28 сентября пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый, но 2 октября скончался якобы от сердечного приступа. Однако Колтун на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. При этом женщину пытались убедить, что ее сын умер от некачественного алкоголя.