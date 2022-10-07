Напомним, что до этого в НВВКУ умер 35-летний мобилизованный Александр Колтун. По словам его матери, мужчина 28 сентября пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый, но 2 октября скончался якобы от сердечного приступа. Однако Колтун на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. При этом женщину пытались убедить, что ее сын умер от некачественного алкоголя.