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Мертвое тело еще одного мобилизованного нашли в НВВКУ под Новосибирском

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
В пункте формирования призванных в рамках частичной мобилизации НВВКУ 7 октября погиб еще один мобилизованный мужчина по неизвестным причинам. Информацию журналистам предоставила уполномоченная по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

Второй за неделю труп был найден на территории Новосибирского высшего военного командного училища, куда отправляют мобилизованных со всей Сибири. Возраст погибшего и причина гибели пока неизвестны, но предварительно утверждают, что это произошло в результате насильственных действий криминального характера.

В настоящее время в обстоятельствах смерти второго погибшего разбираются правоохранительные органы. 

Напомним, что до этого в НВВКУ умер 35-летний мобилизованный Александр Колтун. По словам его матери, мужчина 28 сентября пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый, но 2 октября скончался якобы от сердечного приступа. Однако Колтун на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. При этом женщину пытались убедить, что ее сын умер от некачественного алкоголя.

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