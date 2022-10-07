«Получили отсрочку около 350 человек. По сведениям, которые мне предоставили в Новосибирском областном военкомате», — сказала НГС Нина Шалабаева.
Однако по каким причинам мужчины получили отсрочку – не уточняется. Напомним, что в новосибирских военкоматах почти исчезли очереди призывников. Это связано с тем, что в регионе объявили о завершении первого этапа частичной мобилизации, которую объявили в сентябре.
Ранее был составлен топ-5 самых нужных вещей для солдата, которые можно отправить на фронт. В список вошли: любые теплые вещи, желательно вязанные носки и шапки, также берцы; спальные мешки; индивидуальные фляги и термосы; медикаменты – только не в стекле и не перекись водорода; бронежилеты.