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Почти 350 мобилизованных новосибирцев получили отсрочку

Сегодня, 03:32
Фото: atas.info
В Новосибирске около 350 человек получили отсрочку в период частичной мобилизации, о чем заявила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
«Получили отсрочку около 350 человек. По сведениям, которые мне предоставили в Новосибирском областном военкомате», — сказала НГС Нина Шалабаева.

Однако по каким причинам мужчины получили отсрочку – не уточняется. Напомним, что в новосибирских военкоматах почти исчезли очереди призывников. Это связано с тем, что в регионе объявили о завершении первого этапа частичной мобилизации, которую объявили в сентябре.  

Ранее был составлен топ-5 самых нужных вещей для солдата, которые можно отправить на фронт. В список вошли: любые теплые вещи, желательно вязанные носки и шапки, также берцы; спальные мешки; индивидуальные фляги и термосы; медикаменты – только не в стекле и не перекись водорода; бронежилеты.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Армия#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Частичная мобилизация
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