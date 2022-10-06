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Очереди мобилизованных исчезли в новосибирских военкоматах

Сегодня, 04:04
Фото: atas.info
В Новосибирске в военкоматах практически не осталось очередей из мобилизованных призывников.

Губернатор региона Андрей Травников еще 3 октября заявил, что первый этап частичной мобилизации завершился. По его словам, сейчас продолжается лишь доукомплектование отдельных подразделений и добор дефицитных военных специальностей.

Так, 5 октября военкоматы по городу Обь и поселку Кольцово были почти пустые, о чем пишет «АиФ Новосибирск»  В обоих учреждениях сейчас остались только призывники-срочники, а мобилизованных практически не осталось.

Напомним, что несколько кандидатов наук из Академгородка пойдут добровольцами на СВО. На первом этапе частичной мобилизации были призваны десятки сотрудников из институтов Сибирского отделения РАН.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Частичная мобилизация#Армия#Военкомат
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