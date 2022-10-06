Очереди мобилизованных исчезли в новосибирских военкоматах

Губернатор региона Андрей Травников еще 3 октября заявил, что первый этап частичной мобилизации завершился. По его словам, сейчас продолжается лишь доукомплектование отдельных подразделений и добор дефицитных военных специальностей.
Так, 5 октября военкоматы по городу Обь и поселку Кольцово были почти пустые, о чем пишет «АиФ Новосибирск» В обоих учреждениях сейчас остались только призывники-срочники, а мобилизованных практически не осталось.
Напомним, что несколько кандидатов наук из Академгородка пойдут добровольцами на СВО. На первом этапе частичной мобилизации были призваны десятки сотрудников из институтов Сибирского отделения РАН.