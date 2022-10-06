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Несколько кандидатов наук из Академгородка пойдут добровольцами на СВО

Сегодня, 01:18
Фото: atas.info
На первом этапе частичной мобилизации были призваны десятки сотрудников из институтов Сибирского отделения РАН. Некоторые из них записались добровольцами на участие в спецоперации.

По словам советника председателя Сибирского отделения РАН по молодежной политики Елизаветы Лидер, наибольшее число повесток пришло в Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН. Их насчитывается  более 20.

Половина призванных являются работниками вспомогательных структур, сообщают «Родные берега». С ученой степенью никого не призывали.

Специалист уточнила, что среди мужчин, которые добровольно записались на СВО, есть и кандидаты наук. Также повестка приходила одному ученому из НГУ, однако на него успели оформить бронь.

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