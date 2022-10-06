Несколько кандидатов наук из Академгородка пойдут добровольцами на СВО

По словам советника председателя Сибирского отделения РАН по молодежной политики Елизаветы Лидер, наибольшее число повесток пришло в Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН. Их насчитывается более 20.
Половина призванных являются работниками вспомогательных структур, сообщают «Родные берега». С ученой степенью никого не призывали.
Специалист уточнила, что среди мужчин, которые добровольно записались на СВО, есть и кандидаты наук. Также повестка приходила одному ученому из НГУ, однако на него успели оформить бронь.