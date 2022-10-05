Назван топ-5 самых нужных вещей для солдата, которые можно отправить на фронт

В Новосибирске и области развернули свыше десятка пунктов сбора помощи солдатам на фронте. Редакция Atas.info поговорила с организаторами и составила топ самых необходимых вещей, которые понадобятся каждому мобилизованному и военному в зоне спецоперации.

Какие организации занимаются сбором посылок для солдат в Новосибирске и Бердске:

Что сейчас остро необходимо мобилизованным на СВО – какие вещи в дефиците, а какие в достатке: