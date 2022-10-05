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Назван топ-5 самых нужных вещей для солдата, которые можно отправить на фронт

Сегодня, 05:30
Фото: с сайта Минобороны РФ

Организаторы пунктов сбора помощи мобилизованным на СВО назвали топ необходимых вещей

В Новосибирске и области развернули свыше десятка пунктов сбора помощи солдатам на фронте. Редакция Atas.info поговорила с организаторами и составила топ самых необходимых вещей, которые понадобятся каждому мобилизованному и военному в зоне спецоперации.

Какие организации занимаются сбором посылок для солдат в Новосибирске и Бердске:

Сейчас в Новосибирске работают 11 пунктов приема посылок от местного отделения российского «Красного креста». Сибиряки приносят теплую одежду, медикаменты, продукты и различную амуницию. Адрес и время работы пункта можно узнать в нашем предыдущем материале по ссылке.

Также сборами гуманитарной помощи занимаются «Народный фронт» и волонтеры движения «Журавлик» совместно с Союзом ветеранов Силовых Структур Родины.

«Я считаю, что поучаствовать в гуманитарной помощи необходимо всем россиянам. Не важно, согласен ты с происходящим или нет – важно, что мы одна страна и все за одного. Сейчас мы спокойно гуляем под мирным небом, на улицах работают светофоры…но что может случится завтра, мы не знаем. Я планирую собрать посылку и отнести, конечно, список необходимого огромен. Вероятно, это будут крохи, но нас миллионы и если один член семьи в стране принесет то, что ему по силам – всё экстренно важное наберется быстро», - поделилась с Atas.info неравнодушная горожанка Лариса Дорофеева.
Пункты сбора помощи мобилизованным и военным на СВО: адреса и время работы
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Что сейчас остро необходимо мобилизованным на СВО – какие вещи в дефиците, а какие в достатке:

Для новосибирцев каждый пункт сбора составляет список необходимых товаров для солдат. Позиции в нем практически идентичны. Однако есть личные вещи и предметы быта, необходимость в которых возникает сезонно, а также те, которые уже в достатке или категорически запрещены.

Топ-5 остро необходимых военным вещей в зоне спецоперации:

  • Любые теплые вещи, желательно вязанные носки и шапки, также берцы;
  • Спальные мешки;
  • Индивидуальные фляги и термосы;
  • Медикаменты – только не в стекле и не перекись водорода;
  • Бронежилеты.
«Нам приносят сибиряки вещи ежедневно. Приходят юридические и физические лица. Каждый день по-разному, когда-то много народу, в какие-то дни меньше. Приносят всё, что смогли приобрести по спискам. Сейчас нуждаются в теплых вещах, в первую очередь, - это вязаные носки и шапки, термобелье, тактические перчатки. Ещё необходимы спальники. Медикаментов уже достаточно в наших пунктах, но мы продолжаем принимать всё. Настоятельно просим не приносить лекарства в стеклянных баночках и перекись водорода. В ходе переправки груза они могут вытечь или разбиться. Ещё есть острая необходимость в бронежилетах», - рассказала Atas.info работница одного организации «Народный фронт».
Фото: 1MI

Что ещё можно принести отправленному на специальную военную операцию солдату?

  • Стиральный порошок;
  • Бинты и жгуты-турникеты (это новый шнур для остановки крови);
  • Йод в таблетках;
  • Космическое одеяло;
  • Обезболивающие, жаропонижающе, мази от ожогов;
  • Газовая горелка, спички;
  • Термос;
  • Фонарики;
  • Различные продукты не быстропортящиеся, в основном быстрого приготовления, шоколадки, сухпайки, орехи.

Также некоторые гуманитарные организации собирают не только вещи, но и деньги для военнослужащих. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал желающих собрать посылки.

Напомним, ранее глава региона заявлял, что частичная мобилизация завершилась в Новосибирской области, однако продолжается отбор военных по отдельным дефицитным специальностям. Речь, вероятно, о танкистах, артиллеристах, стрелках и других.

Из нашего региона уже отправились на обучение свыше 2 тысяч военных. Некоторые до сих пор ждут распределения, ночью на территории НВВКУ. Там же разжигают костры, чтобы согреться и разворачивают палатки для ночлега. Всем им необходимы теплые вещи, а также предметы быта и личной гигиены.

#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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