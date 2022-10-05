Назван топ-5 самых нужных вещей для солдата, которые можно отправить на фронт

Сейчас в Новосибирске работают 11 пунктов приема посылок от местного отделения российского «Красного креста». Сибиряки приносят теплую одежду, медикаменты, продукты и различную амуницию. Адрес и время работы пункта можно узнать в нашем предыдущем материале по ссылке.
Также сборами гуманитарной помощи занимаются «Народный фронт» и волонтеры движения «Журавлик» совместно с Союзом ветеранов Силовых Структур Родины.
«Я считаю, что поучаствовать в гуманитарной помощи необходимо всем россиянам. Не важно, согласен ты с происходящим или нет – важно, что мы одна страна и все за одного. Сейчас мы спокойно гуляем под мирным небом, на улицах работают светофоры…но что может случится завтра, мы не знаем. Я планирую собрать посылку и отнести, конечно, список необходимого огромен. Вероятно, это будут крохи, но нас миллионы и если один член семьи в стране принесет то, что ему по силам – всё экстренно важное наберется быстро», - поделилась с Atas.info неравнодушная горожанка Лариса Дорофеева.
Для новосибирцев каждый пункт сбора составляет список необходимых товаров для солдат. Позиции в нем практически идентичны. Однако есть личные вещи и предметы быта, необходимость в которых возникает сезонно, а также те, которые уже в достатке или категорически запрещены.
Топ-5 остро необходимых военным вещей в зоне спецоперации:
«Нам приносят сибиряки вещи ежедневно. Приходят юридические и физические лица. Каждый день по-разному, когда-то много народу, в какие-то дни меньше. Приносят всё, что смогли приобрести по спискам. Сейчас нуждаются в теплых вещах, в первую очередь, - это вязаные носки и шапки, термобелье, тактические перчатки. Ещё необходимы спальники. Медикаментов уже достаточно в наших пунктах, но мы продолжаем принимать всё. Настоятельно просим не приносить лекарства в стеклянных баночках и перекись водорода. В ходе переправки груза они могут вытечь или разбиться. Ещё есть острая необходимость в бронежилетах», - рассказала Atas.info работница одного организации «Народный фронт».
Также некоторые гуманитарные организации собирают не только вещи, но и деньги для военнослужащих. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал желающих собрать посылки.
Напомним, ранее глава региона заявлял, что частичная мобилизация завершилась в Новосибирской области, однако продолжается отбор военных по отдельным дефицитным специальностям. Речь, вероятно, о танкистах, артиллеристах, стрелках и других.
Из нашего региона уже отправились на обучение свыше 2 тысяч военных. Некоторые до сих пор ждут распределения, ночью на территории НВВКУ. Там же разжигают костры, чтобы согреться и разворачивают палатки для ночлега. Всем им необходимы теплые вещи, а также предметы быта и личной гигиены.