Второй эшелон: новосибирский центр подготовки призывников продолжает работу

Сегодня, 21 октября, отправку первых жителей Новосибирской области в зону проведения специальной военной операции подтвердил, губернатор Андрей Травников. Он добавил, что следующий этап подготовки и боевого слаживания новосибирцы пройдут “уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений”.