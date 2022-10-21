Второй эшелон: новосибирский центр подготовки призывников продолжает работу

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в центр подготовки прибывают новые призывники из Новосибирской области, Иркутской и Красноярского края.
Накануне вечером появилось видео с колонной автобусов, в которых, предположительно, находятся мобилизованные, ее сопровождают машины со спецсигналами.
Сегодня, 21 октября, отправку первых жителей Новосибирской области в зону проведения специальной военной операции подтвердил, губернатор Андрей Травников. Он добавил, что следующий этап подготовки и боевого слаживания новосибирцы пройдут “уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений”.
“Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области”, - заверил глава региона.
Ранее Травников заявил, что план по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября.