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Второй эшелон: новосибирский центр подготовки призывников продолжает работу

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
солдаты на плацу

В Новосибирске продолжилась подготовка мобилизованных

В Новосибирске, откуда накануне отправили на фронт первый эшелон мобилизованных, продолжает работать центр подготовки и слаживания подразделений, сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в центр подготовки прибывают новые призывники из Новосибирской области, Иркутской и Красноярского края.

Накануне вечером появилось видео с колонной автобусов, в которых, предположительно, находятся мобилизованные, ее сопровождают машины со спецсигналами.

Сегодня, 21 октября, отправку первых жителей Новосибирской области в зону проведения специальной военной операции подтвердил, губернатор Андрей Травников. Он добавил, что следующий этап подготовки и боевого слаживания новосибирцы пройдут “уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений”.

“Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области”, - заверил глава региона.

Ранее Травников заявил, что план по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября.

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#Дмитрий Малов#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Спецоперация на Украине#Общество#Происшествия
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