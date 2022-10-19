Отсрочка от призыва на военную службу раньше действовала только на отцов, воспитывающих 4 детей. Недавно в Госдуму поступило предложение освободить от повесток мужчин с тремя детьми в возрасте до 16 лет.
«По приказу Минобороны РФ военкоматы области отработали установки и отменили повестки мужчинам, у которых трое детей. Призванных ранее вернут домой», - заявил глава Новосибирской области.
Данный законопроект ещё не приняли на федеральном уровне. Однако его обещали снова рассмотреть в ближайшие дни.
Не только отцы могут получить отсрочку. Кто еще не попадает под частичную мобилизацию можно прочитать здесь.