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Кого вернут с мобилизации рассказал Андрей Травников

Сегодня, 09:06
Фото: atas.info

Отцов троих детей освободят от частичной мобилизации в Новосибирской области

Новосибирских отцов с тремя детьми не будут призывать по частичной мобилизации. Этот законопроект ранее обсуждался в СМИ, сегодня его прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

Отсрочка от призыва на военную службу раньше действовала только на отцов, воспитывающих 4 детей. Недавно в Госдуму поступило предложение освободить от повесток мужчин с тремя детьми в возрасте до 16 лет.

«По приказу Минобороны РФ военкоматы области отработали установки и отменили повестки мужчинам, у которых трое детей. Призванных ранее вернут домой», - заявил глава Новосибирской области.

Данный законопроект ещё не приняли на федеральном уровне. Однако его обещали снова рассмотреть в ближайшие дни.

Не только отцы могут получить отсрочку. Кто еще не попадает под частичную мобилизацию можно прочитать здесь.

 

#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Военные#Повестка#Алина Шефер
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