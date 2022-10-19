В регионе план выполняется поэтапно – это подстраивается под конкретные даты, количество мобилизованных и специальности. В данный момент идет формирование новых подразделений, рассказал Андрей Травников.
Точные цифры по призыву губернатор назвать не смог, но добавил, что ведения мобилизации с опережением плана не будет. К концу октября задание, доведенное до Новосибирской области, будет выполнено.
Он отметил, что частичная мобилизация подойдет к концу в регионе только после того, как прозвучит указ президента Владимира Путина.
Добавим, частичная мобилизация стала для многих поводом уехать из страны. Люди в спешке прорывались через границу, на пропускных пунктах выстраивались очереди. Вернуться ли они после завершения частичной мобилизации - не известно.