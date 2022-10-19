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Дату завершения частичной мобилизации назвали в Новосибирской области

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI

Дату завершения частичной мобилизации назвали в Новосибирской области

План по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября. Об этом рассказал в прямом эфире губернатор Андрей Травников.

В регионе план выполняется поэтапно – это подстраивается под конкретные даты, количество мобилизованных и специальности. В данный момент идет формирование новых подразделений, рассказал Андрей Травников.

Точные цифры по призыву губернатор назвать не смог, но добавил, что ведения мобилизации с опережением плана не будет. К концу октября задание, доведенное до Новосибирской области, будет выполнено.

Он отметил, что частичная мобилизация подойдет к концу в регионе только после того, как прозвучит указ президента Владимира Путина.

Добавим, частичная мобилизация стала для многих поводом уехать из страны. Люди в спешке прорывались через границу, на пропускных пунктах выстраивались очереди. Вернуться ли они после завершения частичной мобилизации - не известно.

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