Жительница Новосибирска Александра Н. рассказала, что планировала переезжать только из города поближе к теплым краям, но о смене страны даже никогда не могла подумать. Планы её изменились, когда она начала развивать свой бизнес, но европейские санкции уничтожили все её начинания.
Я начинала заниматься поставкой польской одежды в регионы Дальнего Востока и вложила в это порядка двух миллионов рублей. Сначала все шло успешно – у нас продажи достигали 40 тысяч рублей в день, но все бренды позакрывались и мне больше ничего не оставалось делать, кроме как закрываться, - рассказала Александра.
По её словам, будущее у неё отобрали «плохие» решения со стороны власти, которые привели к такому исходу событий, После этого она еще пребывала несколько месяцев в небольшой депрессии, а после 21 сентября 2022 года решила уехать из России окончательно.
Некоторые новости меня заставили это сделать. У нас с парнем много друзей в Грузии и Турции, поэтому мы сначала уехали в Казахстан, а затем уже сейчас будем перебираться в одну из тех двух стран. Не спорю, что может это и на время, но вернемся мы только в том случае, если так называемый «кризис» закончится в ближайшее время. А если нет, то через 5 лет и смысла не вижу приезжать назад, - сказала девушка.
Молодой парень Никита К. тоже решил покинуть Россию, но в абсолютно необычное место – в Монголию. Такой выбор связан с тем, что там дешево жить и можно переждать разные события рядом со своей родной землей, чтобы всегда можно было быстро вернуться.
Я считаю, что люди уезжают из-за неопределенности. Совершенно не ясно, что с тобой будет, когда ты после получения повестки придешь в военкомат. Отпустят домой или плюнут на болезни и отправят в Донбасс? Никто не дает четкого ответа. Я не боюсь частичной мобилизации, но меня пугает тот факт, что у нас в стране плохо работает система руководства, а жить я еще долго хочу, - сказал молодой человек.
Он уточнил, что уехать решил тоже неожиданно 21 сентября 2022 года, но сначала хотел в Казахстан или Грузию. Однако там так быстро раскупили билеты, что они стали стоить около 1 миллиона рублей, поэтому все обдумав он нашел идеальное место – это Монголия.
Многие покрутили у виска, когда узнали, что я еду в Монголию. Однако на самом деле в их столице не плохо – там есть супермаркеты, кафе, бары и другое. При этом ценник уж очень сильно отличается на жизнь. Если в Грузии на обычное проживание с едой будет уходить около 50 тысяч рублей в месяц, то в Монголии – 10 тысяч рублей, - добавил Никита.
Бывшая жительница Новосибирска и Кемерово Любовь О. заявила, что она приняла решение о переезде из страны за считанные минуты, а находилась за границей она уже спустя 6 часов.
Дело было так. Смотрю телевизор – вижу некоторые новости. 5 минут думаю, 10 минут размышляю, а на 15 минуте принимаю решение начинать собирать вещи. У меня один ребенок уже взрослый, а второй маленький, а также муж, который раньше служил в Росгвардии. Вся семья у нас спортивная, активная, мы хотим еще на мировых соревнованиях участвовать, а не всякой ерундой заниматься, - сказала женщина.
Любовь считает, что она больше не смогла бы жить в напряженной обстановке вокруг различных событий, которые вечно освещаются в интернете и по телевизору – это вгоняет её в ужасное состояние и она не может так духовно развиваться.