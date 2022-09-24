Жители Новосибирска на анонимной основе поделились с Atas.info, почему хотят уехать или уже сбежали из России после 21 сентября 2022 года. В основном – это боязнь за свою жизнь, жажда спокойствия и надежды на будущее.

«Я люблю Россию и хотела строить здесь свою жизнь, но мое будущее забрали»

Люди уезжают из-за неопределенности – не ясно, что с тобой будет завтра