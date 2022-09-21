Билеты в столицу Армении Ереван из Новосибирска на завтра, 22 сентября, уже все раскуплены. Ближайшая дата, когда можно улететь в Армению с пересадкой в Москве – пятница, 23 сентября. Стоимость перелета – 133 тысячи рублей. Но если немного подождать, то можно добраться до Еревана в четверг, 29 сентября, чартером с пересадкой в Сочи за 10 с небольшим тысяч рублей. Правда, в пути придется провести более суток.