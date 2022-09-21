В Новосибирске резко выросла стоимость авиабилетов на ближайшие рейсы, вылетающие в Грузию, Армению и Казахстан. Так, самый дешевый билет в Тбилиси, с которым у Новосибирска нет прямого авиасообщения на четверг, 22 сентября, обойдется в 539 тысяч рублей. За перелет в столицу Грузии в пятницу, 23 сентября, придется отдать уже 637 тысяч.
Далее стоимость перелёта в один конец падает и колеблется в районе 30 тысяч рублей. При этом в грузинский Батуми можно улететь завтра по минимальной стоимости за 38,9 тысяч рублей. Речь идет о стоимости билетов в один конец.
Билеты в столицу Армении Ереван из Новосибирска на завтра, 22 сентября, уже все раскуплены. Ближайшая дата, когда можно улететь в Армению с пересадкой в Москве – пятница, 23 сентября. Стоимость перелета – 133 тысячи рублей. Но если немного подождать, то можно добраться до Еревана в четверг, 29 сентября, чартером с пересадкой в Сочи за 10 с небольшим тысяч рублей. Правда, в пути придется провести более суток.
Нет билетов на завтра и в столицу Казахстана, Алматы. Ближайшие доступный перелет – в пятницу, 23 сентября, обойдется в 34,5 тысячи рублей. Правда, в пути придется провести немногим менее суток и совершить две пересадки, в Тюмени и Бишкеке.