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Стоимость билетов из Новосибирска в Грузию взлетела на порядок на фоне мобилизации

Сегодня, 10:28
Фото: 1MI
Авиабилеты из Новосибирска в страны с безвизовым въездом резко подорожали после объявления о частичной мобилизации в России. Речь идет о ближайших днях, при бронировании на более поздние даты стоимость перелета пока держится на прежнем уровне

В Новосибирске резко выросла стоимость авиабилетов на ближайшие рейсы, вылетающие в Грузию, Армению и Казахстан.  Так, самый дешевый билет в Тбилиси, с которым у Новосибирска нет прямого авиасообщения на четверг, 22 сентября, обойдется в 539 тысяч рублей. За перелет в столицу Грузии в пятницу, 23 сентября, придется отдать уже 637 тысяч.

Далее стоимость перелёта в один конец падает и колеблется в районе 30 тысяч рублей. При этом в грузинский Батуми можно улететь завтра по минимальной стоимости за 38,9 тысяч рублей. Речь идет о стоимости билетов в один конец.

Билеты в столицу Армении Ереван из Новосибирска на завтра, 22 сентября, уже все раскуплены. Ближайшая дата, когда можно улететь в Армению с пересадкой в Москве – пятница, 23 сентября. Стоимость перелета – 133 тысячи рублей. Но если немного подождать, то можно добраться до Еревана в четверг, 29 сентября, чартером с пересадкой в Сочи за 10 с небольшим тысяч рублей. Правда, в пути придется провести более суток.

Нет билетов на завтра и в столицу Казахстана, Алматы. Ближайшие доступный перелет – в пятницу, 23 сентября, обойдется в 34,5 тысячи рублей. Правда, в пути придется провести немногим менее суток и совершить две пересадки, в Тюмени и Бишкеке.

 

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#Общество#Новосибирск#Частичная мобилизация#Билеты#Самолет
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