Адвокат Иван Павлов рассказал Telegram-каналу «Сирена», что могут выехать из России теперь не все. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас
«Я думаю, транспортные компании сейчас перестанут продавать билеты лицам призывного возраста. Могут начать проверять по базам людей, если они пересекают на своем транспорте наземную границу – увсех должны быть разрешительные документы», - сказал юрист.
При этом член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.
В настоящее время покинуть страну для резервистов невозможно - их будут останавливать на пункте пропуска. Однако некоторые уже начали искать уловки, чтобы уехать в Казахстан или Армению незаконно.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая коснется практически всех граждан запаса – их отправят на военные действия после обучения.