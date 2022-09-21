Адвокат Иван Павлов рассказал Telegram-каналу «Сирена», что могут выехать из России теперь не все. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас