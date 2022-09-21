Объявление частичной мобилизации в России - давно назревший вопрос, заявил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, подполковник ГРУ в отставке Андрей Панферов. По его словам, необходимость в призыве резервистов появилась уже давно.
"Не могу сказать, что вовремя. Наверное, надо было пораньше его (указ о частичной мобилизации, прим. ред.) подписывать. Потому что те силы и средства, которые были, которые выполняли задачи спецоперации, они конечно маловаты. Учитывая, что примерно со второй половины лета открытая агрессия началась, а ходе осуществления прорыва на харьковском направлении туда хлынули уже натовские офицеры, которые являются либо инструкторами, либо командирами подразделений, все встало на свои места. Безусловно, необходимо сейчас наращивать усилия. Прежде всего, чтобы остановить, потому что перманентно они где-то лезут, бьют. Во-вторых, уже и задачи будут не те. Ну и в третьих, исходя из политической обстановки. Сейчас, в этом я не сомневаюсь, пройдет референдум, и это будут уже наши территории. А на наших территориях с ними уже нужно биться не как на специальной военной операции, а как с оккупантами", - сказал Андрей Панферов в интервью корреспонденту Atas.info.
Однако, по мнению ветерана афганской и чеченской войн, подписание указа о мобилизации не означает, что уже сегодня военкоматы начнут рассылать повестки резервистам. Пока начались только подготовительные мероприятия.