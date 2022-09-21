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В Новосибирской области сформируют дополнительные батальоны для СВО при необходимости

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в прямом эфире на телеканала ОТС, что власти готовы сформировать дополнительные батальоны для участия в спецоперации на Украине.
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Украина

«Первая часть новосибирцев отправлена на полигон для боевого слаживания, а некоторые наши земляки уже пошли выполнять задачи специальной военной операции [...] Если будет задача сформировать еще один или два батальона, то регион эту задачу выполнит», - сказал Травников.

Глава региона отметил, что срок службы в таких батальонах составляет по контракту шесть месяцев, но при желании самого военнослужащего его могут продлевать. 

Напомним, что заявления губернатора могут уже измениться из-за того, что президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая коснется практически всех граждан запаса.

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Армия#Мобилизация
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