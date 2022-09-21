«Первая часть новосибирцев отправлена на полигон для боевого слаживания, а некоторые наши земляки уже пошли выполнять задачи специальной военной операции [...] Если будет задача сформировать еще один или два батальона, то регион эту задачу выполнит», - сказал Травников.