Что такое частичная мобилизация и чем она отличается от полной

Режим частичной мобилизации, который объявлен в России 21 сентября, означает призыв на военную службу граждан, находящихся в запасе. То есть, речь идет о тех, кто прошел срочную службу по призыву, а так же о военнослужащих по контракту и офицерах.
Призваны будут те, чьи военно-учетные специальности наиболее востребованы в текущих условиях. Призыву в условиях частичной мобилизации подлежат люди от 18 до 50 лет.
Что же касается термина "полная мобилизация", то это означает постановку "под ружье" абсолютно всех. Такой режим может быть введен, только если страна находится в состоянии войны. Последний раз полную мобилизацию на территории современной России объявляли в 1941 году.