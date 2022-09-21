atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Что такое частичная мобилизация и чем она отличается от полной

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Разбираемся, кто в этом случае подлежит призыву на военную службу, а кого призыв не коснется

Режим частичной мобилизации, который объявлен в России 21 сентября, означает призыв на военную службу граждан, находящихся в запасе. То есть, речь идет о тех, кто прошел срочную службу по призыву, а так же о военнослужащих по контракту и офицерах.

Призваны будут те, чьи военно-учетные специальности наиболее востребованы в текущих условиях. Призыву в условиях частичной мобилизации подлежат люди от 18 до 50 лет.

Что же касается термина "полная мобилизация", то это означает постановку "под ружье" абсолютно всех. Такой режим может быть введен, только если страна находится в состоянии войны. Последний раз полную мобилизацию на территории современной России объявляли в 1941 году.

Читайте также:
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 годаЗакон о мобилизации в России 2022: до какого возраста могут призвать военнообязанныхЗакон о мобилизации в России: таблица призывного возраста и разрядов военнообязанных
#Артем Шершнев#Общество#Новосибирск#Призыв#Частичная мобилизация#Армия
Подпишитесь
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
Сегодня, 13:42
Бастрыкин поручил срочно наказать виновных в сносе стелы героям ВОВ в Новосибирске
Сегодня, 08:35
Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
Сегодня, 13:20
Обращение Путина и Шойгу к россиянам - где и во сколько смотреть 21 сентября 2022
Сегодня, 09:04
В Новосибирске на депутата Атякшева подали в суд из-за благоустройства скейт-парка
Сегодня, 10:33
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
Сегодня, 09:32