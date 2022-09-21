В рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призывать военных специалистов, сообщил корреспонденту Atas.info подполковник ГРУ в отставке, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Речь идет о командирах боевых машин, танкистах, артиллеристах, инженерах-саперах, командиров расчетов ПВО.
"В них сейчас будет очень большая потребность, потому что идет общевойсковой бой. В первую очередь, будут призывать их, тех, кто освоил воинские специальности, ездил на сборы, находится фактически в постоянной готовности", - сказал Андрей Панферов.
По мнению ветерана афганской и чеченской войн Панферова, в "первую волну" будут призваны офицеры и прапорщики с боевым опытом.
"Это все идет по плану, который был отработан еще в советской армии. Нового никто ничего не придумал", – добавил Андрей Панферов.