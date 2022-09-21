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Кого призовут в рамках мобилизации в первую очередь: комментарий военного эксперта

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
По мнению вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, бывшего офицера бригады специального назначения ГРУ Андрея Панферова, вооруженные силы более всего нуждаются в грамотных специалистах
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Украина

В рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призывать военных специалистов, сообщил корреспонденту Atas.info подполковник ГРУ в отставке, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Речь идет о командирах боевых машин, танкистах, артиллеристах, инженерах-саперах, командиров расчетов ПВО.

"В них сейчас будет очень большая потребность, потому что идет общевойсковой бой. В первую очередь, будут призывать их, тех, кто освоил воинские специальности, ездил на сборы, находится фактически в постоянной готовности", - сказал Андрей Панферов.

По мнению ветерана афганской и чеченской войн Панферова, в "первую волну" будут призваны офицеры и прапорщики с боевым опытом.

"Это все идет по плану, который был отработан еще в советской армии. Нового никто ничего не придумал", – добавил Андрей Панферов.   

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