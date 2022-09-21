«У России большой мобилизационный ресурс — 25 миллионов человек. Частичная мобилизация коснется только примерно 1% от него — 300 тысяч человек», - заявил глава Минобороны России.
Глава российской армии уточнил, что под мобилизацию попадут проходившие службу резервисты, которые имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. Студентов и срочников она не затронет.
Стоит отметить, что сбежать из страны мужчинам не получится. По закону, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента призыва ограничивают выезд из страны. И даже с места жительства — без разрешения военных комиссариатов.