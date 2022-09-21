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300 тысяч человек: Шойгу назвал число призывников в ходе мобилизации в РФ

Сегодня, 08:09
Фото: Сирена / Телеграм
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал после обращения президента Владимира Путина, что планируется призвать на частичную мобилизацию 300 тысяч человек из запаса.

«У России большой мобилизационный ресурс — 25 миллионов человек. Частичная мобилизация коснется только примерно 1% от него — 300 тысяч человек», - заявил глава Минобороны России. 

Глава российской армии уточнил, что под мобилизацию попадут проходившие службу резервисты, которые имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. Студентов и срочников она не затронет. 

Стоит отметить, что сбежать из страны мужчинам не получится. По закону, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента призыва ограничивают выезд из страны. И даже с места жительства — без разрешения военных комиссариатов.

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