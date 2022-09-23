В отличие от других регионов, откуда приходят сообщения о массовой выдаче мобилизационных повесток, ситуация в Новосибирской области выглядит спокойнее. Пока достоверно известно о том, что в военкоматы зовут офицеров запаса – об этом сообщил вице-спикер регионального Законодательного собрания Андрей Панферов со ссылкой на своего бывшего сослуживца. Тот находится в звании майора, и, по словам Панферова, получил мобилизационное предписание. Как сообщил депутат, планируется, что его товарищ займет должность заместителя командира полка. Сам Панферов, подполковник запаса и ветеран афганской и чеченской кампаний, так же готов встать в строй.
По сети гуляют сотни сообщений о том, что новосибирцы знают о десятках рядовых запасников, которым выдали повестки. Однако при этом никто из авторов этих сообщений не называет никакой конкретики, ссылаясь на то, что эту информацию сам узнал от знакомых. В военкоматах так же не сообщают ни о планах мобилизационного набора, ни о количестве уже выданных повесток, ограничиваясь заявлением о том, что "идет плановая работа".
Тем временем, около объединенного военкомата Ленинского и Кировского районов Новосибирска замечено скопление мужчин разных возрастов. Они говорят, что пришли узнать, как можно записаться в ряды добровольцев, и повесток пока не получали.
По мнению Андрея Панферова, в первую очередь мобилизации в Новосибирской области будут подлежать молодые люди в возрасте 22-26 лет, имеющих военные специальности командиров боевых машин, танкистов, артиллеристов, инженеров-саперов и командиров расчетов ПВО.
Стало известно, сколько будут платить новосибирцам за участие в СВО. По словам военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева, выплаты начинаются от 200 тысяч рублей в месяц. К этому добавляются премии от 100 до 300 тысяч рублей за уничтожение крупной боевой техники. Кроме того, губернатором Новосибирской области было принято решение о выплате каждому контрактнику на пребывание в именном подразделении материальной помощи в размере 200 тысяч рублей. Деньги военный получит лишь после 91 дня службы.
Для ответов на все вопросы о мобилизации открыта горячая телефонная линия 122. Получить информацию можно не только по указанному номеру, но и на официальном сайте "Объясняем.рф".
В пятницу, 23 сентября, к уличным акциям протеста в России призвали противники мобилизации. О том, состоятся ли выступления в Новосибирске, пока неизвестно. Но полиция третий день подряд готова пресекать попытки проведения пикетов и митингов. В ключевых местах города замечены сложенные металлические ограждения, выросло количество патрулирующих улицы силовиков.
Тем временем, началось голосование на референдуме за вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Новосибирске будут работать четыре соответствующих избирательных участка.