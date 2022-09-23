По сети гуляют сотни сообщений о том, что новосибирцы знают о десятках рядовых запасников, которым выдали повестки. Однако при этом никто из авторов этих сообщений не называет никакой конкретики, ссылаясь на то, что эту информацию сам узнал от знакомых. В военкоматах так же не сообщают ни о планах мобилизационного набора, ни о количестве уже выданных повесток, ограничиваясь заявлением о том, что "идет плановая работа".