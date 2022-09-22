Полиция снова караулит центр Новосибирска после начала частичной мобилизации

В четверг, 22 сентября на площади Ленина выставлены заборы. Но находятся они в сложенном виде – за памятником. Также там дежурит полиция.
«Гуляла на площади Ленина. Полиция есть, но каких-то опасений не чувствуется. Собираются какие-то группы людей, но так понимаю, что это отдыхающие просто. Народу прилично, но можно свести к теплому дню просто», - поделилась с Atas.info сибирячка Елена.
Также, по словам новосибирцев, полиция дежурит на Монументе славы. Однако большого количества автозаков там нет.
«Вчера проезжала мимо Монумента около шести вечера, там стояла полиция. Сегодня тоже проезжала примерно в это время полицейские есть, но не так много. Не похоже на обычные рейды. Народ просто гуляет», - рассказала Atas.info сибирячка Екатерина.
Напомним, что вчера большое количество техники и правоохранителей было на площади Ленина в центре города и в Нарымском сквере в Железнодорожном районе.