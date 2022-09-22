Полиция снова караулит центр Новосибирска после начала частичной мобилизации

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В связи с этим, есть опасения, что многие новосибирцы выйдут на протестные акции. Однако второй день показывает, что митингующих людей нет. На главных участках города стоит полиция.

Сюжет Частичная мобилизация в России