Мэр Новосибирска заявил о необходимости моральной мобилизации

Мэр отметил, что против России восстала Европа и США. Поэтому стране нужна мобилизация народа.
«Речь должна идти не только о военной, но и о моральной мобилизации всех наших граждан. Я серьёзно отношусь к этому, ведь и ситуация серьезная. Против нас вся Европа во главе с США», - сказал Анатолий Локоть.
Напомним, в России началась частичная мобилизация с 21 сентября по Указу президента Владимира Путина. О том, кто может попасть в ряды резервистов мы писали ранее.
Сегодня, 22 сентября, решение главы государства о мобилизации поддержал также губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он записал к сибирякам обращение о необходимости сплотиться и вместе её поддержать.