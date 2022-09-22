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Мэр Новосибирска заявил о необходимости моральной мобилизации

Сегодня, 10:21
Фото: мэрия Новосибирска
Глава Новосибирска Анатолий Локоть поддержал решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом он сказал в эфире ОТС 22 сентября.

Мэр отметил, что против России восстала Европа и США. Поэтому стране нужна мобилизация народа.

«Речь должна идти не только о военной, но и о моральной мобилизации всех наших граждан. Я серьёзно отношусь к этому, ведь и ситуация серьезная. Против нас вся Европа во главе с США», - сказал Анатолий Локоть.

Напомним, в России началась частичная мобилизация с 21 сентября по Указу президента Владимира Путина. О том, кто может попасть в ряды резервистов мы писали ранее.

Сегодня, 22 сентября, решение главы государства о мобилизации поддержал также губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он записал к сибирякам обращение о необходимости сплотиться и вместе её поддержать.

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