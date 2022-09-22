atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заявление Травникова о мобилизации: что сказал губернатор

Сегодня, 05:32
Фото: Правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Травников поддержал частичную мобилизацию

Новосибирский губернатор Андрей Травников поддержал решение президента России о проведении частичной мобилизации. Об этом он сказал во время обращения к сибирякам в личном Telegram-канале 22 сентября 2022 года.
«Вчера президент нашей страны Владимир Путин принял решение о проведении частичной мобилизации. Я, как губернатор, как гражданин, как человек, поддерживаю это необходимое решение», - заявил глава региона.

Травников добавил, что сейчас в ДНР и ЛНР проходят референдумы. Он уверен, что многие жители, уставшие от натиска укронацистов, проголосуют за вхождение в Россию и им будет нужна помощь.

«Сегодня на некоторых бывших украинских территориях не хватает военных и полицейских. Мы должны защитить этих людей, и для этого нужна мобилизация. Также нужно восполнить состав воинских частей, откуда кадровые военные ушли на Донбасс Поэтому прошу, всех земляков также поддержать решение о частичной мобилизации», - добавил губернатор Новосибирской области.

Напомним, о частичной мобилизации заявил 21 сентября во время обращения к россиянам президент страны Владимир Путин. О том, что это такое, кого могут призвать – читайте в материале Atas.info.

Читайте также:
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВОКого призовут в рамках мобилизации в первую очередь: комментарий военного эксперта300 тысяч человек: Шойгу назвал число призывников в ходе мобилизации в РФ
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мобилизация#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Сегодня, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Сегодня, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
Вчера, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
Вчера, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Сегодня, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
Вчера, 09:32