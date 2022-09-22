Заявление Травникова о мобилизации: что сказал губернатор

«Вчера президент нашей страны Владимир Путин принял решение о проведении частичной мобилизации. Я, как губернатор, как гражданин, как человек, поддерживаю это необходимое решение», - заявил глава региона.
Травников добавил, что сейчас в ДНР и ЛНР проходят референдумы. Он уверен, что многие жители, уставшие от натиска укронацистов, проголосуют за вхождение в Россию и им будет нужна помощь.
«Сегодня на некоторых бывших украинских территориях не хватает военных и полицейских. Мы должны защитить этих людей, и для этого нужна мобилизация. Также нужно восполнить состав воинских частей, откуда кадровые военные ушли на Донбасс Поэтому прошу, всех земляков также поддержать решение о частичной мобилизации», - добавил губернатор Новосибирской области.
Напомним, о частичной мобилизации заявил 21 сентября во время обращения к россиянам президент страны Владимир Путин. О том, что это такое, кого могут призвать – читайте в материале Atas.info.