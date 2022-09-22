21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. Этот режим означает призыв на военную службу граждан, находящихся в запасе. Речь идет о тех, кто уже прошел срочную службу по призыву, а так же о военнослужащих по контракту и офицерах. Призыву в условиях частичной мобилизации подлежат люди от 18 до 50 лет.