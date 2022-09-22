21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. Этот режим означает призыв на военную службу граждан, находящихся в запасе. Речь идет о тех, кто уже прошел срочную службу по призыву, а так же о военнослужащих по контракту и офицерах. Призыву в условиях частичной мобилизации подлежат люди от 18 до 50 лет.
Как рассказал VN.ru полковник Евгений Кудрявцев, если контрактник находится за пределами России и принимает участие в специальной военной операции, то выплаты, начинаются от 200 тыс. рублей в месяц. Ежесуточные командировочные расходы составляют $53, к этой же сумме выплачивается еще 8 тыс. рублей при условии участия в активных боевых действиях.
Также поощряется дополнительными выплатами проявление мужества и героизма. К примеру, за уничтожение крупной вражеской техники мотивируют выплатами от 100 о 300 тыс. рублей. Это означает, что средняя зарплата контрактника или рядового солдата начинается от 200 тыс. рублей и иногда может достигать 500 тыс. рублей в месяц.
Кроме выплат от Министерства обороны, губернатором Новосибирской области было принято решение о выплате каждому контрактнику на пребывание в именном подразделении выплатить материальную помощь в размере 200 тыс. рублей. Деньги военный получит лишь после 91 дня службы.
Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал после обращения президента Владимира Путина, что планируется призвать на частичную мобилизацию 300 тысяч человек из запаса.