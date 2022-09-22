Молодой депутат новосибирского Горсовета готов к получению повестки

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Под число мобилизованных подходит и депутат Горсовета Виктор Стрельников. О желании поучаствовать в спецоперации на Украине он заявил изданию «Родные берега».
Народному избраннику этой зимой исполнится 32 года. По словам депутата, вся его семья по мужской линии служила Родине. Виктор Стрельников заявил, что отреагирует положительно, если его все-таки призовут.
Напомним, ранее стало известно, сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО. Их ежемесячная зарплата составляет около 200 тысяч рублей, а со всеми надбавками может достигать 500 тысяч рублей.