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Отправка первых мобилизованных на СВО попала на видео в Новосибирске

Сегодня, 01:47
Фото: АСТ-54
В знак уважения, колонне сигналили и другие автомобилисты
Первый эшелон военнослужащих из Новосибирской области отправился в зону СВО, что подтвердил губернатор Андрей Травников. На видео попала колонна автобусов с мобилизованными, ролик опубликован в группе «АСТ-54».

На видеозаписи, опубликованной вечером 20 октября, заметно, как по улицам Академгородка проезжает колонна автобусов и автомобилей. Их сопровождают спецмашины с мигалками, а также звуковыми сигналами.

Видео: АСТ-54

Первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправили в зону проведения специальной военной операции. В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт.

Как рассказывали в пресс-службе Минобороны РФ, сибирские военнослужащие отправятся в тыловые районы проведения спецоперации, где будут и дальше проходить боевую подготовку, а затем начнут выполнение поставленных боевых задач.

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