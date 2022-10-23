Повестки в военкомат на 25 октября получили мужчины из Новосибирской области

В частности, в одном из искитимском паблике в социальной сети «ВКонтакте» подписчики рассказали, что повестки им вручили на 25 и 28 октября.
Мужчины из Искитимского района поделились в группе, что они получили повестку на последние числа октября. Кроме того, в комментариях некоторые сибиряки отметили, что им на работу выслали порядка 10-ти повесток.
«Порядка 10ти повесток принесли на работу цемзаводу. И есть другие кому тоже вчера пришли повестки домой или на работу», - высказались подписчики паблика.
Напомним, что прошедшие подготовку мобилизованные сибиряки отправили в зону военной спецоперации. Первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправлена в зону проведения специальной военной операции.
В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт. Второй эшелон отправился на фронт в субботу, 22 октября.