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Повестки в военкомат на 25 октября получили мужчины из Новосибирской области

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
Сибиряки делятся информацией о полученных повестках в соцсетях
В Новосибирской области мужчины продолжают получать повестки в военкомат.

В частности, в одном из искитимском паблике в социальной сети «ВКонтакте» подписчики рассказали, что повестки им вручили на 25 и 28 октября.

Мужчины из Искитимского района поделились в группе, что они получили повестку на последние числа октября. Кроме того, в комментариях некоторые сибиряки отметили, что им на работу выслали порядка 10-ти повесток.

«Порядка 10ти повесток принесли на работу цемзаводу. И есть другие кому тоже вчера пришли повестки домой или на работу», - высказались подписчики паблика.

Напомним, что прошедшие подготовку мобилизованные сибиряки отправили в зону военной спецоперации. Первую часть мобилизованных из Новосибирска уже отправлена в зону проведения специальной военной операции.

В среду, 20 октября на территории Высшего военного командного училища прошел торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных на фронт. Второй эшелон отправился на фронт в субботу, 22 октября. 

 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Частичная мобилизация#Спецоперация на Украине#Мобилизация
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