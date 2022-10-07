Напомним, что в пункте формирования подразделений призванных в рамках частичной мобилизации НВВКУ в Новосибирске, за неделю погибли двое мобилизованных мужчин при странных обстоятельствах. ТАСС стало известно, что второй погибший, возможно, умер от насильственных действий криминального характера, а вот про первого 35-летнего погибшего уроженца Иркутской области утверждают, что он умер, якобы, от сердечного приступа. При этом известно, что мужчина никогда не жаловался на проблемы со здоровьем – его маму убеждали, что ее сын мог смертельно отравиться некачественным алкоголем.
Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил пункт формирования подразделений из сибиряков, призванных в рамках частичной мобилизации – он прошел по казармам, обошел столовую, палаточный городок, пункт приема личного состава и остался доволен.
Раньше были задержки с оформлением документов, распределением по воинским частям, воинским специальностям – на данный момент с этой ситуацией училище справилось, утверждал глава региона. В ближайшие дни все, кто находится на территории военного училища, будут переодеты в штатную форму.
Да, условия походные, но, как говорят сами ребята, все необходимое есть. Тем не менее, совместно с командованием военного училища продолжаем работу по улучшению быта. Вчера состоялись помывки в бане, первые 200 человек посетили бани Советского района. Создаем сушилки для обмундирования, ведь с завтрашнего дня начинаются занятия на полигоне, - рассказывал 2 октября губернатор.
Глава региона уточнял, что основное снабжение обмундированием и снаряжением будет проводить Министерство обороны, но бытовые вещи, такие как: коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи, Новосибирская область закупит и будет выдавать военнослужащим.
По окончании своего визита Травников сделал фото с мобилизованными в одной из палаток, а они попросили его выложить снимки в сеть.
Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой поступило 98 жалоб на частичную мобилизацию – 67 человек пожаловались на действия ответственных за мобилизацию, а также приходили жалобы на неверное вручение повестки, на обмундирование и результаты комиссии.
На условия проживания мобилизованных жалоб не поступало, - добавила Нина Шалабаева.
Она утверждает, что в регионе не призывали мужчин, которые не подлежат призыва, а на свои спальные места они жаловались только в первый день, когда действительно были допущены ошибки при организации.
Мобилизованный новосибирец рассказал КП-Новосибирск о питании в призывном пункте НВВКУ. Спойлер – его все устраивает, как и сослуживцев.
На завтрак дают лапшу, яйца, хлеб с маслом и чай, а иногда дают кашу со свежей капустой. На обед дают суп, крупу с тушенкой, овощи, кукурузу или горошек, хлеб, сок и чай.
Ужин тоже хороший – кормят чаще всего рисом, макаронами с соусом, хлеб с маслом и чай.
Мужчины довольны своим питанием, ведь им могут привозить продукты и родственники, запретов на это нет – можно получить сладости, колбасу, сыр и все, что угодно.
При этом в социальных сетях люди утверждают, что на военных сборах мобилизованных происходит всякое: якобы, там много пьют, а выпивку мобилизованным приносят родственники. Указывать взрослым мужчинами никто не может, потому что и слушать никто не будет. Из-за этого случаются драки, которые никогда не доводят до добра.