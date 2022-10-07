Напомним, что в пункте формирования подразделений призванных в рамках частичной мобилизации НВВКУ в Новосибирске, за неделю погибли двое мобилизованных мужчин при странных обстоятельствах. ТАСС стало известно, что второй погибший, возможно, умер от насильственных действий криминального характера, а вот про первого 35-летнего погибшего уроженца Иркутской области утверждают, что он умер, якобы, от сердечного приступа. При этом известно, что мужчина никогда не жаловался на проблемы со здоровьем – его маму убеждали, что ее сын мог смертельно отравиться некачественным алкоголем.