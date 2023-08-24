Новосибирцы в чатах обсуждают новость о сбежавших зеках — правда или фейк?

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Жители Новосибирска активно обсуждали в местных чатах, под названием «Бердь», информацию о сбежавших заключенных из автозака. Инцидент произошел рядом с дачами в районе Бердска. В мессенджерах опубликовали фотографию машины УФСИН, которая якобы стояла на месте происшествия.
Однако пресс-служба местного ГУ МВД опровергла новость о побеге. Выяснилось, что автозак полиции перевозил арестованных и задержанных граждан и попал в ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Перевозимых людей переместили в резервный автомобиль.
В пресс-службе ГУ ФСИН по НСО также опровергли данные о зеках, которые якобы находились в автомобиле, а затем сбежали. Как уточнили в ведомстве, заключенные перевозятся на специальных машинах ФСИН, а они в аварии не попадали.