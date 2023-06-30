Зеки едва не получили «запрещенку» вместе с лечо

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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«Сотрудники исправительной колонии №2 в Новосибирске задержали посетителя с предметами, запрещенными к передаче заключенным», — рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.
Во время обыска тюремщики заинтересовались банкой с болгарским перцем «лечо». В ней обнаружились сим-карты и сотовый телефон. При этом емкость находилась за сиденьем.
Теперь заключенным не удастся полакомиться острым перчиком. Водителю же грозит административная ответственность.