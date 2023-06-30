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Зеки едва не получили «запрещенку» вместе с лечо

30 июня 2023, 14:00
Фото: pxhere.com
Лечо для зеков содержало сюрприз

В Новосибирске заключенным пытались передать контрабанду вместе с лечо

В одной из исправительных колоний предотвратили передачу запрещенных предметов. Их обнаружили сотрудники колонии.
«Сотрудники исправительной колонии №2 в Новосибирске задержали посетителя с предметами, запрещенными к передаче заключенным», — рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.
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Во время обыска тюремщики заинтересовались банкой с болгарским перцем «лечо». В ней обнаружились сим-карты и сотовый телефон. При этом емкость находилась за сиденьем.

Теперь заключенным не удастся полакомиться острым перчиком. Водителю же грозит административная ответственность.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов
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