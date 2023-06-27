Новосибирец напал на школьника с ножом из-за гаджета

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Находясь возле школы в Октябрьском районе Новосибирска, мужчина напал на десятилетнего мальчика. Сибиряк хотел завладеть телефоном стоимостью в шестьдесят тысяч и с этой целью попытался ударить ребенка в грудную клетку. Однако школьник оказал активное сопротивление, а потом позвал на помощь.