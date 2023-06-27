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Новосибирец напал на школьника с ножом из-за гаджета

27 июня 2023, 09:30
Фото: 1MI
Грабитель позарился на гаджет

В Новосибирске осудят грабителя, напавшего с ножом на школьника

В Новосибирске осудят мужчину, обвиняемого в покушении на убийство. Он мог напасть на десятилетнего школьника.
«Житель областного центра предстанет перед судом за покушение на убийство малолетнего, сопряженное с разбоем», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Находясь возле школы в Октябрьском районе Новосибирска, мужчина напал на десятилетнего мальчика. Сибиряк хотел завладеть телефоном стоимостью в шестьдесят тысяч и с этой целью попытался ударить ребенка в грудную клетку. Однако школьник оказал активное сопротивление, а потом позвал на помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Дети#Следственный комитет#Нападение#Покушение на убийство
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