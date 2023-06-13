Хулиганы отобрали телефон у слепого новосибирца

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
«12 июня в 22:40 у дома №19/1 на улице Учительской около 6-го подъезда группа неизвестных граждан похитили телефон у инвалида первой группы», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
При этом неизвестные отобрали у слепого новосибирца не просто телефон, а «голосовой помощник» со специальными программами для адаптации инвалидов по зрению. Благодаря нему человек мог ходить в магазин и взаимодействовать с людьми.
Происшествие уже возмутило многих новосибирцев. Часть из них даже предлагают устроить похитителям суровые кары за мерзкий поступок. «Привязать как собаку и пусть будет поводырем всю жизнь. Это даже ниже, чем обидеть ребенка», — ужасается Василий Иноземцев. «Ничего святого нет», — поддерживает его сибирячка под псевдонимом Юленька Матвеева.
Впрочем, есть предложения и помочь несчастному слепцу.
«Возможно ли как-то связаться с данным человеком, либо с его представителем. Готов приобрести ему новый телефон со всеми программами», — предложил новосибирец под ником Дмитрий Александрович. «Лично я знаю паострадавшего. Если что, держите связь со мной», — ответил на это Игорь Мельников.
Сообщается, что уже написано заявление в полицию. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.