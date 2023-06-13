Хулиганы отобрали телефон у слепого новосибирца

Происшествие уже возмутило многих новосибирцев. Часть из них даже предлагают устроить похитителям суровые кары за мерзкий поступок. «Привязать как собаку и пусть будет поводырем всю жизнь. Это даже ниже, чем обидеть ребенка», — ужасается Василий Иноземцев. «Ничего святого нет», — поддерживает его сибирячка под псевдонимом Юленька Матвеева.