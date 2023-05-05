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Хулиган-подросток извинился за избиение сверстника в Новосибирской области

5 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Мальчик был избит сверстниками

В Новосибирской области подросток извинился за жестокое избиение сверстника

Мальчика избили подростки в Новосибирской области. Видео шокирующего инцидента разлетелось по соцсетям. Через какое-то время подросток-хулиган извинился перед пострадавшим.

В Новосибирской области в селе Сокур подростки избили мальчика. Один из участников напал на ребенка и начал его пинать, а второй снимал все на видео.

После скандала агрессивный подросток извинился перед пострадавшим, видео снова опубликовали в социальных сетях.

«Приношу публичные извинения. Оскорбил пацана перед всей толпой. Он был слабее меня и младше», — высказался мальчик на камеру. 

Слова подростка раскритиковали сибиряки в комментариях, посчитав их неискренними.

«Искренности ноль»;

«кому нужны ваши извенения»;

«какие извинения? в суд подавать и моральный вред взыскивать с родителей»;

«Неискренний подростко-извинятельный кейс».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Дети#Подростки#Драка#Общество#Город#Новосибирская область
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