Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Новосибирской области в селе Сокур подростки избили мальчика. Один из участников напал на ребенка и начал его пинать, а второй снимал все на видео.
После скандала агрессивный подросток извинился перед пострадавшим, видео снова опубликовали в социальных сетях.
«Приношу публичные извинения. Оскорбил пацана перед всей толпой. Он был слабее меня и младше», — высказался мальчик на камеру.
Слова подростка раскритиковали сибиряки в комментариях, посчитав их неискренними.
«Искренности ноль»;
«кому нужны ваши извенения»;
«какие извинения? в суд подавать и моральный вред взыскивать с родителей»;
«Неискренний подростко-извинятельный кейс».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*