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«Кто этих г*внюков воспитывал?»: в Новосибирской области подростки избили сверстника

5 мая 2023, 03:48
Фото: 1MI
Дети избили сверстника

Новосибирцы обсуждают драку подростков в Сокуре в соцсетях

В Новосибирской области подростки избили сверстника и сняли это на видео. Ролик распространили в соцсетях.

В Сокуре Мошковского района произошел инцидент, в котором толпа подростков избила одного сверстника и сняла это на видео.

В ролике, опубликованном в соцсетях, отчетливо видно, как атакующие дети готовились к нападению на беззащитного мальчика. После того, как место драки было определено, потасовка между сверстниками началась.

13-летний школьник, который стал жертвой нападения, не хотел драться, но нападающие вынудили его. Один из подростков бросает жертву через плечо, после чего толпа начинает избивать его. Сейчас дело находится на рассмотрении правоохранительных органов.

Известно, что злоумышленниками оказались 14-летний мальчик, который и наносил удары и 16-летний оператор, снимающий происходящее. Новосибирцы были шокированы увиденным и начали писать комментарии в соцсетях:

Подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео под Новосибирском
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«И ржут мамкины герои … кр*тины»;

«Обычные будни молодёжи»;

«Такие маленькие, а столько жестокости»;

«Видно парень спортивный, приемы знает. Но, неужели, на тренировках, куда он ходит, не объясняют, что применять их на улице против слабого - это крайне не правильно, как минимум, тренер должен его выгнать с тренировки…»;

«На сколько сейчас жестоки детьми,откуда у них столько злости я не понимаю,сколько смотрю аж плакать хочется что только не делают,вот если бы я знала их родителей я бы им такую бы лексику бы высказала…»;

«Никакого понятия о совести и чести. Лежачего не бьют. Кто этих г*внюков воспитывал?».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Дети#Подростки#Драка#Избиение#Общество#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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