В Новосибирске ищут мужчину, укравшего сумку в церкви

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
«В мае текущего года неизвестный мужчина зашёл в собор имени Александра Невского, взял сумку женщины, вытащил из неё мобильный телефон и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ „Кража“, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Является ли новосибирец прихожанином православного храма, неизвестно. Также не сообщается о том, что могло находиться в сумке.
Новосибирцы уже вовсю обсуждают случившееся. «На все воля Божья», — написала сибирячка под псевдонимом Наталья Майор в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Опять же. Скажите жертве, что прощать нужно», — заметил Андрей Потеряев.
Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого в имущественном преступлении, изображённого на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 999 451-26-29, +7 903 935-32-01, +7 (383) 2322165.