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В Новосибирске ищут мужчину, укравшего сумку в церкви

8 июня 2023, 12:22
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Мужчина мог украсть сумку в церкви

В Новосибирске ищут мужчину, укравшего сумку в церкви

В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают мужчину. Он подозревается в краже сумки в соборе Александра Невского.
«В мае текущего года неизвестный мужчина зашёл в собор имени Александра Невского, взял сумку женщины, вытащил из неё мобильный телефон и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ „Кража“, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Является ли новосибирец прихожанином православного храма, неизвестно. Также не сообщается о том, что могло находиться в сумке.

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Новосибирцы уже вовсю обсуждают случившееся. «На все воля Божья», — написала сибирячка под псевдонимом Наталья Майор в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Опять же. Скажите жертве, что прощать нужно», — заметил Андрей Потеряев.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого в имущественном преступлении, изображённого на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 999 451-26-29, +7 903 935-32-01, +7 (383) 2322165.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Кража#Церковь#Полиция#Соцсети
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