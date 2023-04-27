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Челябинский вахтовик похитил в Толмачево сумку с большими деньгами

27 апреля 2023, 13:52
Фото: 1MI
Мужчина пытался забрать сумку в самолет

В Новосибирске задержали вахтовика, укравшего сумку с большими деньгами

В новосибирском аэропорту Толмачево был задержан подозреваемый в крупной краже. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
«Сотрудники линейного отдела МВД России по горячим следам задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в совершении кражи сумки с документами и денежными средствами в размере 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранительных органов, челябинец прибыл в аэрохаб из Норильска, где работал вахтовым методом. Зайдя в туалет, мужчина увидел сумку и решил забрать ее себе, чтобы прибыть домой богачом. Однако уже в санитарной зоне подозреваемого задержали. Теперь вместо отдыха дома незадачливому вахтовику грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Криминал#Новосибирск#Александр Ляхов#Полиция#Кража#Аэропорт Толмачево
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