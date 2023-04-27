Челябинский вахтовик похитил в Толмачево сумку с большими деньгами

По данным правоохранительных органов, челябинец прибыл в аэрохаб из Норильска, где работал вахтовым методом. Зайдя в туалет, мужчина увидел сумку и решил забрать ее себе, чтобы прибыть домой богачом. Однако уже в санитарной зоне подозреваемого задержали. Теперь вместо отдыха дома незадачливому вахтовику грозит до пяти лет лишения свободы.