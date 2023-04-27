Челябинский вахтовик похитил в Толмачево сумку с большими деньгами

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
«Сотрудники линейного отдела МВД России по горячим следам задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в совершении кражи сумки с документами и денежными средствами в размере 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным правоохранительных органов, челябинец прибыл в аэрохаб из Норильска, где работал вахтовым методом. Зайдя в туалет, мужчина увидел сумку и решил забрать ее себе, чтобы прибыть домой богачом. Однако уже в санитарной зоне подозреваемого задержали. Теперь вместо отдыха дома незадачливому вахтовику грозит до пяти лет лишения свободы.