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Церковь в Колыванском районе ограбил бездомный красноярец

25 апреля 2023, 13:12
Фото: 1MI
Мужчина ограбил храм

В Новосибирск доставили подозреваемого в ограблении храма

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении церкви в Колывановском районе. Мужчину привезли из Красноярского края.
«Мужчина был этапирован в Новосибирск, где следователем были получены признательные показания и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим. Все похищенное он потратил на личные нужды.

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Об ограблении церкви стало известно 17 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный перерезал электрические провода, затем поставил лестницу и проник в храм через окно. Мужчиной были похищены сейф и ящик для пожертвований, а также драгоценные украшения.  Ущерб составил 70 тысяч рублей.  Позже правоохранительными органами была составлена ориентировка на предполагаемого преступника.

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#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Полиция#Кража#Суд
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