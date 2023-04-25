Церковь в Колыванском районе ограбил бездомный красноярец

Об ограблении церкви стало известно 17 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный перерезал электрические провода, затем поставил лестницу и проник в храм через окно. Мужчиной были похищены сейф и ящик для пожертвований, а также драгоценные украшения. Ущерб составил 70 тысяч рублей. Позже правоохранительными органами была составлена ориентировка на предполагаемого преступника.