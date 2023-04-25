Церковь в Колыванском районе ограбил бездомный красноярец

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
«Мужчина был этапирован в Новосибирск, где следователем были получены признательные показания и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим. Все похищенное он потратил на личные нужды.
Об ограблении церкви стало известно 17 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный перерезал электрические провода, затем поставил лестницу и проник в храм через окно. Мужчиной были похищены сейф и ящик для пожертвований, а также драгоценные украшения. Ущерб составил 70 тысяч рублей. Позже правоохранительными органами была составлена ориентировка на предполагаемого преступника.