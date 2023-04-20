Бездомный ограбил церковь в Новосибирской области – его ориентировка

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В ночь с 17 на 18 апреля в церкви одного из сел Колыванского района Новосибирской области было совершено ограбление. Подозреваемым в краже денег и украшений стал бездомный мужчина, Андрей Жигалин.
Нанесенный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. Ориентировку на подозреваемого опубликовали на сайте ГУ МВД России в регионе. Жигалин ранее был осужден за кражу, приметы - рост 175 см, худощавое телосложение, черная одежда.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местоположении подозреваемого, просят сообщить по указанным телефонам полиции: 112, 020.