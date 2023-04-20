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Бездомный ограбил церковь в Новосибирской области – его ориентировка

20 апреля 2023, 03:03
Фото: ГУ МВД по НСО
Мужчина подозревается в краже

В Новосибирской области разыскивают ограбившего церковь бездомного мужчину

В Новосибирской области разыскивают подозреваемого в краже ценностей из церкви, ранее судимого бездомного, ориентировка появилась на сайте регионального МВД.

В ночь с 17 на 18 апреля в церкви одного из сел Колыванского района Новосибирской области было совершено ограбление. Подозреваемым в краже денег и украшений стал бездомный мужчина, Андрей Жигалин.

Нанесенный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. Ориентировку на подозреваемого опубликовали на сайте ГУ МВД России в регионе. Жигалин ранее был осужден за кражу, приметы - рост 175 см, худощавое телосложение, черная одежда.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местоположении подозреваемого, просят сообщить по указанным телефонам полиции: 112, 020. 

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#Эмилия Губарева#Полиция#Кража#Церковь#Криминал#Общество#Новосибирская область
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