Трагедия в Новосибирской области: найдена мертвой мать четырех детей

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
Волонтеры поискового отряда сообщили, что пропавшая 35-летняя Евгения Будкова была найдена погибшей в Новосибирской области.
Она пропала таинственным образом 15 января 2023 года после того, как ушла из дома в посёлке Озёрный без шапки, денег, телефона и документов. Евгения являлась мамой четырех детей.
Напомним, что в Барабинске 15 апреля нашли тело другой женщины в нижнем белье. В настоящий момент обстоятельства ее гибели устанавливаются.