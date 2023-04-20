atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Изображение материала

Трагедия в Новосибирской области: найдена мертвой мать четырех детей

20 апреля 2023, 02:19
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск
Женщину искали с января текущего года

В Новосибирской области пропавшую в январе мать четырех детей нашли погибшей

Пропавшая 35-летняя женщина нашлась мертвой в Новосибирской области, о чем стало известно в ВК-группе «Лиза Алерт».

Волонтеры поискового отряда сообщили, что пропавшая 35-летняя Евгения Будкова была найдена погибшей в Новосибирской области.

Она пропала таинственным образом 15 января 2023 года после того, как ушла из дома в посёлке Озёрный без шапки, денег, телефона и документов. Евгения являлась мамой четырех детей.

Напомним, что в Барабинске 15 апреля нашли тело другой женщины в нижнем белье. В настоящий момент обстоятельства ее гибели устанавливаются.

Загадочная смерть 33-летней женщины из Новосибирской области – ее нашли замерзшей
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Погиб#Смерть#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
Бессмертный полк 9 мая 2023 – пять способов принять участие в Новосибирске
Вчера, 10:12
«Неадекватная толпа» — ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Вчера, 03:27
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Сегодня, 04:09
Яйца зеков двух зон Новосибирска признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023
Сегодня, 03:58
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Сегодня, 01:30
Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы
Вчера, 12:34