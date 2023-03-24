В Новосибирске 18-летний читинец с пистолетом пытался ограбить банк

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Инцидент произошел 8 ноября прошлого года в отделении «Сбербанка» в Кировском районе. 18-летней парень с пистолетом подошел к окну и передал сотруднице записку с угрозами. В ней говорилось, что ему нужно отдать все деньги, наче он всех убьет.
Женщина отреагировала на бандита, на удивление, очень спокойно. Ей удалось заговорить молодого человека и вызвать охрану.
Читинца поймали и будут судить за разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Новосибирске неизвестный с пистолетом ограбил банк «Левобережный».