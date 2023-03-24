В Новосибирске 18-летний читинец с пистолетом пытался ограбить банк

Инцидент произошел 8 ноября прошлого года в отделении «Сбербанка» в Кировском районе. 18-летней парень с пистолетом подошел к окну и передал сотруднице записку с угрозами. В ней говорилось, что ему нужно отдать все деньги, наче он всех убьет.