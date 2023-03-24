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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

В Новосибирске 18-летний читинец с пистолетом пытался ограбить банк

24 марта 2023, 05:36
Фото: 1MI
Молодой человек пытался ограбить банк в Новосибирске
Жителя Забайкальского края осудят за вооруженное нападение на сотрудницу банка в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 8 ноября прошлого года в отделении «Сбербанка» в Кировском районе. 18-летней парень с пистолетом подошел к окну и передал сотруднице записку с угрозами. В ней говорилось, что ему нужно отдать все деньги, наче он всех убьет.

Женщина отреагировала на бандита, на удивление, очень спокойно. Ей удалось заговорить молодого человека и вызвать охрану.

Читинца поймали и будут судить за разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске неизвестный с пистолетом ограбил банк «Левобережный».

Видео вооруженного налета на банк «Левобережный» выложили в сеть в Новосибирске
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#Алина Шефер#Банк#Ограбление#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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