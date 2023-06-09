Как сообщает прокуратура, 29-летний и 37-летний подсудимые украли 20 тысяч рублей из квартиры потерпевших 7 июня 2022 года. Затем один из воришек вернулся на следующий день с 35-летним знакомым в эту же квартиру. В этот раз злоумышленники напали на потерпевших с требованием передать деньги.