Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Как сообщает прокуратура, 29-летний и 37-летний подсудимые украли 20 тысяч рублей из квартиры потерпевших 7 июня 2022 года. Затем один из воришек вернулся на следующий день с 35-летним знакомым в эту же квартиру. В этот раз злоумышленники напали на потерпевших с требованием передать деньги.
Их жертвы — 55-летний мужчина и его 85-летняя слепая мать, не сумели выполнить требования.
«Получив отказ, нападавшие нанесли сыну в присутствии матери тростью и неустановленным колюще-режущим предметом не менее 107 ударов по голове и телу, а 85-летней пенсионерке не менее 21-го удара руками, ногами и тростью по голове, туловищу и конечностям», — сообщили в прокуратуре.
Обвиняемые забрали имущество на сумму более 4 тысяч рублей и скрылись. Потерпевший скончался в больнице. Двоим назначили 19 и 17 лет лишения свободы. Мужчине, который совершил только кражу, назначили 1 год лишения свободы условно.