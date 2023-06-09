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Били тростью: новосибирцам огласили приговор за нападение на знакомого и слепую мать

9 июня 2023, 04:55
Фото: 1MI
Суд огласил приговор

В Новосибирске вынесли приговор трем мужчинам за нападение на знакомого и слепую мать

Приговор за совершение убийства, разбойное нападение и кражу огласили троим жителям Новосибирска, подробности сообщают в прокуратуре.

Как сообщает прокуратура, 29-летний и 37-летний подсудимые украли 20 тысяч рублей из квартиры потерпевших 7 июня 2022 года. Затем один из воришек вернулся на следующий день с 35-летним знакомым в эту же квартиру. В этот раз злоумышленники напали на потерпевших с требованием передать деньги.

Их жертвы — 55-летний мужчина и его 85-летняя слепая мать, не сумели выполнить требования.

«Получив отказ, нападавшие нанесли сыну в присутствии матери тростью и неустановленным колюще-режущим предметом не менее 107 ударов по голове и телу, а 85-летней пенсионерке не менее 21-го удара руками, ногами и тростью по голове, туловищу и конечностям», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемые забрали имущество на сумму более 4 тысяч рублей и скрылись. Потерпевший скончался в больнице. Двоим назначили 19 и 17 лет лишения свободы. Мужчине, который совершил только кражу, назначили 1 год лишения свободы условно.

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