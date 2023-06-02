В Новосибирской области парень убил завуча сельской школы и получил 9,5 лет колонии

По версии следствия и суда, ночью 9 июля 2020 года 16-летний подросток употребил наркотики и вломился через окно в чужую квартиру в поселке Смоленский, чтобы ограбить. Его застала хозяйка, завуч местной школы. Парень не растерялся, схватил нож и ударил женщину им 20 раз. После он украл 10 700 рублей и сбежал, а пострадавшая скончалась.