13 лет за убийство матери кухонным ножом на семейном ужине - приговор новосибирцу

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Следствие установило, что в ночь на 12 ноября 2022 года молодой мужчина из Ордынского района вместе со своей матерью и отчимом выпивали на семейном застолье. Ужин закончился ссорой и трагедией.
Сын взял кухонный нож и вонзил его в шею матери. Женщина мгновенно скончалась.
На допросе и во время судебного заседания парень признал свою вину. Это дело рассматривали присяжные заседатели и они вынесли обвинительный вердикт. Суд решил наказать фигуранта и отправил его на 13 лет и 6 месяцев в колонию строго режима.
Таким образом, 28-летний житель Ордынского района был осужден за одно из тяжких преступлений - убийство родственницы, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Решение суда является законным и обоснованным на основе доказательств, представленных следствием.