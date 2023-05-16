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13 лет за убийство матери кухонным ножом на семейном ужине - приговор новосибирцу

16 мая 2023, 08:58
Фото: 1MI
Новосибирец зарезал ножом свою мать
Суд на основании вердикта присяжных вынес приговор 28-летнему жителю Новосибирской области, убившему свою мать. Он зарезал ее кухонным ножом.

Следствие установило, что в ночь на 12 ноября 2022 года молодой мужчина из Ордынского района вместе со своей матерью и отчимом выпивали на семейном застолье. Ужин закончился ссорой и трагедией.

Сын взял кухонный нож и вонзил его в шею матери. Женщина мгновенно скончалась.

На допросе и во время судебного заседания парень признал свою вину. Это дело рассматривали присяжные заседатели и они вынесли обвинительный вердикт. Суд решил наказать фигуранта и отправил его на 13 лет и 6 месяцев в колонию строго режима.

Таким образом, 28-летний житель Ордынского района был осужден за одно из тяжких преступлений - убийство родственницы, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Решение суда является законным и обоснованным на основе доказательств, представленных следствием.

#Алина Шефер#Криминал#Убийство#Суд#Новосибирск#Новосибирская область
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