Сибирячка украла забытый в магазине телефон

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«18 июня около 11:00 подозреваемая женщина похитила телефон в магазине на Плановой, забытый на полке перед кассой 23-летним гражданином. Ущерб составил 20 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всех, кто располагает сведениями о личностях и местонахождении подозреваемой, изображенной на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: +79131938599, +7 (383) 2321002.
На инцидент уже отреагировали новосибирцы. «И как у людей руки чешутся?», — возмущается новосибирец под псевдонимом Алексей Сергеевич в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Смысл красть, если ты его все равно не сможешь разблокировать?», — удивляется Денис Баринов. «Интересно, сколько людей еще не в курсе, что в общественных местах везде камеры висят?», — невольно вторит ей Галина Титовская.