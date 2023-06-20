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Published Сегодня, 13:25

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Сибирячка украла забытый в магазине телефон

20 июня 2023, 13:25
Фото: ВК / АСТ-54
Женщина подозревается в краже

В Новосибирске ищут женщину, укравшую телефон на кассе

В Новосибирске разыскивают женщину, подозреваемую в краже. Сибирячка могла украсть на кассе мобильный телефон.
«18 июня около 11:00 подозреваемая женщина похитила телефон в магазине на Плановой, забытый на полке перед кассой 23-летним гражданином. Ущерб составил 20 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всех, кто располагает сведениями о личностях и местонахождении подозреваемой, изображенной на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: +79131938599, +7 (383) 2321002.

На инцидент уже отреагировали новосибирцы. «И как у людей руки чешутся?», — возмущается новосибирец под псевдонимом Алексей Сергеевич в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Смысл красть, если ты его все равно не сможешь разблокировать?», — удивляется Денис Баринов. «Интересно, сколько людей еще не в курсе, что в общественных местах везде камеры висят?», — невольно вторит ей Галина Титовская.

В Новосибирске ищут воров, пропивших деньги с карты
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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Кража#Полиция#Соцсети#Видео
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