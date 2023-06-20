Сибирячка украла забытый в магазине телефон

На инцидент уже отреагировали новосибирцы. «И как у людей руки чешутся?», — возмущается новосибирец под псевдонимом Алексей Сергеевич в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Смысл красть, если ты его все равно не сможешь разблокировать?», — удивляется Денис Баринов. «Интересно, сколько людей еще не в курсе, что в общественных местах везде камеры висят?», — невольно вторит ей Галина Титовская.