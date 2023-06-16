В Новосибирске ищут воров, пропивших деньги с карты

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
«В период с 31 мая по 1 июня текущего года четверо подозреваемых, на вид 27-40 лет, воспользовавшись утерянной банковской картой, произвели по ней оплату товаров в различных магазинах Кировского района», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Утверждается, что со счета потерпевшего было снято более пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Всех, кто располагает сведениями о личностях и местонахождении подозреваемых, изображенных на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 983 306-05-75, +7 (383) 2321602.
На фотографиях, предоставленных правоохранительными органами, заметно, что неизвестные несут к кассе спиртное. Покупались ли на украденные деньги другие товары, не сообщается.
Новостью уже заинтересовались новосибирцы. «Интересно. Они думали, что просто приложил карточку и тебя не поймают?», — задается вопросом Андрей Саф. «Многие так поступают. Нашли карточку — и бегут деньги тратить», — утверждает Ирина Беломестнова.