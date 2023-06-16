В Новосибирске ищут воров, пропивших деньги с карты

Утверждается, что со счета потерпевшего было снято более пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Всех, кто располагает сведениями о личностях и местонахождении подозреваемых, изображенных на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 983 306-05-75, +7 (383) 2321602.