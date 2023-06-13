В длинные выходные пьяные новосибирцы крали шаурму и таранили магазин мопедом

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
«10 июня, в 16:55, сигнал тревоги поступил из круглосуточного киоска по продаже фаст-фуда, расположенного в Кировском районе Новосибирска. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-76 продавец сообщил, что пришел мужчина, который этой ночью украл у него шаурму», — сообщается на сайте агентства безопасности «Гвардия».
Бойцы сразу же задержали мужчину. Будучи совершенно невменяемым, тот даже не вспомнил, как сбежал с шаурмой из магазина, однако все же решил возместить ущерб. Вернув работнику 300 рублей, новосибирец сразу же ушел.
В этот же день в одном из супермаркетов в Октябрьском районе задержали пьяных друзей, решивших незаметно вынести две «полторашки» пива. Однако их заметил бдительный охранник и заставил предъявить чек. Поняв, что выпить нахаляву не удастся, мужчины сразу же оплатили покупку.
Однако вершиной «длинных» выходных стал инцидент в магазине на улице Забалуева. Пьяный новосибирец едва не разнес дверь на мопеде и пытался ворваться внутрь на транспортном средстве. Теперь буйному байкеру придется ответить за содеянное, поскольку он уже был неоднократно судим за тяжкие преступления.