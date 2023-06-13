В длинные выходные пьяные новосибирцы крали шаурму и таранили магазин мопедом

В этот же день в одном из супермаркетов в Октябрьском районе задержали пьяных друзей, решивших незаметно вынести две «полторашки» пива. Однако их заметил бдительный охранник и заставил предъявить чек. Поняв, что выпить нахаляву не удастся, мужчины сразу же оплатили покупку.