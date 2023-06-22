Москвич приехал в Новосибирск с 18 килограммами гашиша

Во время досмотра автомобиля полицейские обнаружили тайник с восемнадцатью килограммами гашиша. Его стоимость может превышать полмиллиарда рублей. Мужчина мог привозить запрещенное вещество из столицы для дальнейшего сбыта сибирякам.