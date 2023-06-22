Москвич приехал в Новосибирск с 18 килограммами гашиша

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке местного отряда спецназначения „Гром“ задержали подозреваемого вблизи одного из населенных пунктов. Им оказался безработный ранее судимый 31-летний житель Москвы», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Во время досмотра автомобиля полицейские обнаружили тайник с восемнадцатью килограммами гашиша. Его стоимость может превышать полмиллиарда рублей. Мужчина мог привозить запрещенное вещество из столицы для дальнейшего сбыта сибирякам.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Москвич заключен под стражу.