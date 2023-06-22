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Москвич приехал в Новосибирск с 18 килограммами гашиша

22 июня 2023, 13:40
Фото: ГУ МВД по НСО
Мужчина мог торговать гашишем

В Новосибирске задержали москвича с 18 килограммами гашиша

В Новосибирске задержали жителя Москвы. Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке местного отряда спецназначения „Гром“ задержали подозреваемого вблизи одного из населенных пунктов. Им оказался безработный ранее судимый 31-летний житель Москвы», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
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Во время досмотра автомобиля полицейские обнаружили тайник с восемнадцатью килограммами гашиша. Его стоимость может превышать полмиллиарда рублей. Мужчина мог привозить запрещенное вещество из столицы для дальнейшего сбыта сибирякам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Москвич заключен под стражу.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Наркотики#Полиция
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