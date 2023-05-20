Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Полицейские отследили приобретение наркотика через интернет и установили наблюдение за покупателем. Им оказался сотрудник дорожно патрульной службы. Вскоре после покупки наркотических веществ мужчина был задержан во время извлечения «закладки» из тайника в Ленинском районе Новосибирска.
Личный досмотр показал, что обнаруженное у мужчины белое вещество в порошке весом 1 грамм оказалось синтетическим наркотиком. Сотрудник ДПС был задержан, по факту обнаружения наркотика заведено уголовное дело по ст. 228 («Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ») УК РФ. Наказание, которое может ему грозить — лишение свободы на срок до 3 лет.
Возле ЛДС был задержан распространитель наркотиков, у него изъято 11 свертков с наркотическими веществами.