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22-летний полицейский задержан в Новосибирске с наркотиками в кармане

20 мая 2023, 02:42
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
У полицейского в Новосибирске изъяли белый порошок.
Следственный комитет России сообщает о задержании в Новосибирске 22-летнего сотрудника ДПС с наркотическими веществами. отрудник ДПС обвиняется в приобретении наркотических веществ с целью личного использования, он был задержан сразу после извлечения наркотика из тайника.

Полицейские отследили приобретение наркотика через интернет и установили наблюдение за покупателем. Им оказался сотрудник дорожно патрульной службы. Вскоре после покупки наркотических веществ мужчина был задержан во время извлечения «закладки» из тайника в Ленинском районе Новосибирска.

Личный досмотр показал, что обнаруженное у мужчины белое вещество в порошке весом 1 грамм оказалось синтетическим наркотиком. Сотрудник ДПС был задержан, по факту обнаружения наркотика заведено уголовное дело по ст. 228 («Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ») УК РФ. Наказание, которое может ему грозить — лишение свободы на срок до 3 лет.

В Новосибирске поймали закладчика возле ЛДС со 110 свертками наркотиков
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Возле ЛДС был задержан распространитель наркотиков, у него изъято 11 свертков с наркотическими веществами.

#Ольга Храмушкина#Наркотики#Задержание#Полицейский#ДПС#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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