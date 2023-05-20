Личный досмотр показал, что обнаруженное у мужчины белое вещество в порошке весом 1 грамм оказалось синтетическим наркотиком. Сотрудник ДПС был задержан, по факту обнаружения наркотика заведено уголовное дело по ст. 228 («Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ») УК РФ. Наказание, которое может ему грозить — лишение свободы на срок до 3 лет.