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Зеки бежали из новосибирской колонии — их поймали с помощью дрона

2 августа 2023, 09:40
Фото: Midjourney
Зеки прятались не долго

В Новосибирской области сбежавших из колонии заключенных поймали с помощью дрона

Сбежавших заключенных за несколько часов после побега из колонии в Новосибирской области удалось задержать при помощи дрона.

В Новосибирской области заключенных, сбежавших из тюрьмы, удалось поймать с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает информационный канал SHOT в мессенджере Telegram.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний заметили оставшихся на пустыре осужденных и задержали их. Теперь эти мужчины получат новые сроки за свой побег.

Двое уголовников, одному 31 год, другому 38 лет, самостоятельно покинули исправительное учреждение № 12, которое расположено в Куйбышеве. Они были осуждены за совершение преступлений, связанных с наркотиками, кражей и грабежом.

Интересно отметить, что эти мужчины провели всего лишь шесть часов вне стен колонии.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Тюрьма#Побег#Дрон#УФСИН
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