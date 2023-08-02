Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В Новосибирской области заключенных, сбежавших из тюрьмы, удалось поймать с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает информационный канал SHOT в мессенджере Telegram.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний заметили оставшихся на пустыре осужденных и задержали их. Теперь эти мужчины получат новые сроки за свой побег.
Двое уголовников, одному 31 год, другому 38 лет, самостоятельно покинули исправительное учреждение № 12, которое расположено в Куйбышеве. Они были осуждены за совершение преступлений, связанных с наркотиками, кражей и грабежом.
Интересно отметить, что эти мужчины провели всего лишь шесть часов вне стен колонии.