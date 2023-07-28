В Новосибирске рисовавший мурал на стене НГТУ дрон сдуло ветром

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Судя по кадрам, беспилотник откинуло от стены, когда он приближался к ней с кисточкой. Обвинили в этом инциденте сильный ветер.
Однако как сообщили Сибкрай.ru в пресс-службе вуза, ветра на улице не было. Дрон просто неудачно посадили и у них есть запасной.
А вот представитель Платформы НТИ Юрий Сушинов все же уверяет, что дрон снес ветер. В программу внесут необходимые коррективы для его устойчивости.
Напомним, 28 июля запустили дрон, который нарисует мурал на стене кампуса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).