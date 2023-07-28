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В Новосибирске рисовавший мурал на стене НГТУ дрон сдуло ветром

28 июля 2023, 12:25
Фото: кадр из видео ТГ «Дронофлот»
Дрон, который рисовал мурал на стене НГТУ в Новосибирске, снесло порывом ветра. Случившееся сняли на видео о опубликовали в Telegram-канале «Дронофлот».

Судя по кадрам, беспилотник откинуло от стены, когда он приближался к ней с кисточкой. Обвинили в этом инциденте сильный ветер.

Однако как сообщили Сибкрай.ru в пресс-службе вуза, ветра на улице не было. Дрон просто неудачно посадили и у них есть запасной.

А вот представитель Платформы НТИ Юрий Сушинов все же уверяет, что дрон снес ветер. В программу внесут необходимые коррективы для его устойчивости.

Напомним, 28 июля запустили дрон, который нарисует мурал на стене кампуса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).


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#Дрон#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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